Stupore in Sicilia: catturato pescespada di 229kg, curiosità tra la folla

24 Giugno 2022 12:10

Protagonista il noto ristoratore dell’Isola di Marettimo, Alberto Bevilacqua

Grande stupore al Porto Peschereccio di Marettimo, in provincia di Trapani, quando dall’acqua è stato sollevato un pescespada di 229kg. Tra gli applausi accolto il gruppo rientrato allo Scalo Vecchio, aiutato da una piccola gru per trasportare il grosso animale, pescato a circa 10 miglia dalla riva. Protagonista il noto ristoratore dell’Isola, Alberto Bevilacqua. Tanti i turisti presenti sul luogo a riprendere la scena singolare con i cellulari.

Non si tratta comunque di un record, visto che il più grande pescespada mai pescato a livello mondiale pesava 536 kg. Ma quello di Marettimo è senza dubbio un esemplare che non si vede tutti i giorni. La stessa famiglia Bevilacqua non è nuova ad imprese del genere: già nel 2020, aveva pescato un tonno di 300 kg.