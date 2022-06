Sicilia, il sogno di De Luca: “io presidente e Sgarbi Ministro della Cultura”

16 Giugno 2022 18:14

Il grande successo ottenuto con Federico Basile alle ultime amministrative nella città dello Stretto apre a nuovi orizzonti, regionali e nazionali

Il sostegno alle Comunali di Messina con una lista per la candidatura a Sindaco di Federico Basile, adesso la collaborazione tra Sgarbi e Cateno De Luca si rafforza sempre di più. A confermarlo è il leader di Sicilia Vera, che sui social lancia una provocazione bella e buona: “anche Vittorio Sgarbi con noi per un progetto politico amministrativo innovativo per la Sicilia e l’Italia! Io Sindaco di Sicilia e Vittorio Ministro della Cultura!”. Insomma, il grande successo alle ultime amministrative nella città dello Stretto apre a nuovi orizzonti, regionali e nazionali.

“Il meridione al centro di un nuovo rinascimento del sistema Italia. Messina con Federico Basile Sindaco di Messina antesignana del progetto. Si può fare!”, conclude De Luca, che con il suo partito Meridionalista presentato a fine maggio vuole conquistare prima la Sicilia e poi, in base al risultato, capire se ci sono le possibilità di spingersi anche oltre i confini isolani.