2 Giugno 2022 21:22

Tragedia in spiaggia in Sicilia, bimbo di 4 anni muore annegato. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine

Tragedia in Sicilia dove un bambino di 4 anni di Palermo è annegato nel mare della zona industriale di Termini Imerese. Era andato in spiaggia con i genitori che a un certo punto lo hanno visto galleggiare in acqua. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine. Nel pomeriggio, a Palmi, un uomo di 50 anni accusa malore improvviso e muore in spiaggia.