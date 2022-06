Tragedia in Sicilia: anziano muore mentre brucia sterpaglie

23 Giugno 2022 23:50

Tragedia in Sicilia: non è da escludere che l’anziano sia stato colto da un malore

Tragedia in Sicilia nella giornata di oggi, dove un anziano di 76 anni, Giuseppe Leone, è morto mentre era intento a bruciare sterpaglie in un terreno di sua proprietà nel Nisseno. È stata la moglie a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine in quanto non aveva notizie del marito da varie ore. Quando i militari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Non è da escludere che l’anziano sia stato colto da un malore e il fuoco poi lo abbia raggiunto uccidendolo. La procura ha disposto l’esame autoptico.