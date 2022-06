Siccità, Brunetti assicura: “Reggio Calabria con la Diga del Menta è al sicuro”

22 Giugno 2022 12:34

“Dalla diga del Menta riceviamo circa 360 litri d’acqua al secondo. Quest’anno, inoltre, c’è stata molta pioggia e neve, la diga è piena e non dovrebbero esserci grosse difficoltà”, ha spiegato il sindaco f.f. Brunetti a margine del workshop H2Road, promosso dal ministero della Transizione ecologica, sul corretto utilizzo dell’acqua

Si è tenuta questa mattina a Reggio Calabria la campagna del ministero della Transizione ecologica dedicata al risparmio idrico e a promuovere azioni per frenare lo spreco dell’acqua. La città calabrese dello Stretto, infatti, risulta essere seconda in Italia (dietro soltanto a Milano) nell’utilizzo o consumo di acqua pro capite al giorno. Quello di oggi è il decimo appuntamento del tour H2Road, che ha già toccato il capoluogo lombardo, ma anche Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara e Roma, Napoli e Bari. L’iniziativa è promossa, inoltre, per avviare un confronto con i Comuni, stakeholder istituzionali, gestori del servizio idrico locale, associazioni dei consumatori, con l’obiettivo di fare rete e confrontarsi sulle azioni di sensibilizzazione da intraprendere per favorire un uso più consapevole della risorsa idrica.

Fino a domani, nella centrale piazza Italia, sarà inoltre presente un infopoint presso il quale i cittadini potranno recarsi per approfondire il tema del risparmio dell’acqua, ricevere materiale informativo e gadget. Al workshop di oggi hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, un dirigente del ministero della Transizione ecologica, Giuseppe Travia, e il direttore dei servizi idrici nel Comune del Reggio Calabria, Domenico Richichi.

“Sull’emergenza siccità Reggio Calabria non sta avendo particolari problemi se non in alcuni quartieri della città, dovuti più a questioni tecniche, non di risorsa idrica”, ha ammesso Brunetti ai microfoni dell’agenzia Dire. “Siamo comunque impegnati – prosegue il sindaco f.f. – nella definizione di alcuni interventi che ci permetteranno di risolvere problemi atavici, quali la messa in funzione di serbatoi costruiti e mai finiti, che ci permetteranno di avere un utilizzo diverso dell’acqua”. “Dalla diga del Menta riceviamo circa 360 litri d’acqua al secondo, questo ci ha permesso di dismettere alcuni pozzi e non sfruttare al massimo le falde acquifere. Quest’anno per fortuna c’è stata molta pioggia e neve, la diga è piena e non dovrebbero esserci grosse difficoltà. Abbiamo accantonato – ha concluso – circa 18 milioni di metri cubi di acqua, che per la città di Reggio Calabria sono più che sufficienti per tutto il periodo estivo”.