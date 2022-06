Settimana Laudato sì 2022: “riunire la famiglia per proteggere la nostra casa comune”

2 Giugno 2022 08:01

L’evento di Reggio Calabria ha avuto come tema “In ascolto e in cammino insieme”

Si è conclusa Domenica 29 maggio al Parco Ecolandia la settimana Laudato sì che ha unito 1,3 miliardi di cattolici del mondo per ascoltare e rispondere al grido dei poveri e della terra e per celebrare il settimo anniversario dell’enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato. L’evento mondiale di otto giorni, a cui ha aderito anche il Circolo Laudato sì di Reggio Calabria, ha avuto come tema “In ascolto e in cammino insieme” con l’intento di “Riunire la famiglia umana per proteggere la nostra casa comune” (LS 13).

Come si apprende dal comunicato stampa, Padre Vincenzo Troletti, padre monfortano, ha aperto e concluso le celebrazioni a cui hanno partecipato diverse realtà cittadine, quali l’Unitalsi sottosezione di Reggio Calabria, impegnata ad animare un momento di preghiera per il Creato durante i lavori assembleari presieduti da Maria Teresa Arcadi alla presenza del Presidente della sezione calabrese Vincenzo Trapani Lombardo; il SAE (Segretariato Attività Ecumeniche), coordinato da Gigliola Pedullà, che ha partecipato ai lavori di abbellimento di una villetta in Via G. Galilei alla presenza del Parroco e del Vice Parroco del Sacro Cuore rispettivamente Don Salvatore Santoro e Don Davide Amadeo e di rappresentanti del Comitato di Quartiere e del SAE; gli scout nautici dell’Associazione Stella Polare presieduta da Alessandro Taverriti che fa capo alla Parrocchia di San Domenico che hanno animato, insieme al Movimento dei Focolari di Reggio Calabria rappresentato da Alberto Miglietta ed al Gruppo Masci 1 di Villa San Giovanni coinvolto su impulso di Franco Nocera, un intenso momento di adorazione Eucaristica guidato da Don Antonino Sgrò nella spiaggia antistante la Chiesa di Cannitello alla presenza del Parroco Padre Antonio Carfì; il MIEAC (Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica) di Reggio Calabria, presieduto da Maria Romeo, che ha curato la piantumazione di un bergamotto nell’Oasi Padre Magno in un giardino antistante la chiesa di San Domenico.

Nel programma della settimana non sono mancate neanche le attività culturali rappresentate da “Le strade raccontano”, una passeggiata artistico/letteraria per Via Aschenez, il Castello aragonese e Via Possidonea in compagnia di Giuseppe Cantarella per conoscere personaggi, eventi e luoghi che hanno fatto la storia di Reggio Calabria e l’incontro moderato da Padre Sergio Sala “Pittura, Musica e… Poesia – Strumenti di solidarietà per la fratellanza e la pace fra i popoli di tutto il mondo che si è tenuto nel Cortile della chiesa degli Ottimati di Reggio Calabria.

La Comunità Masci 1 di Villa San Giovanni, si legge nella nota stampa, “ha infine animato il Rosario itinerante e la Messa Laudato sì celebrata da Padre Vincenzo al Parco Ecolandia in cui si è parlato anche della Piattaforma Laudato sì, proposta dal Dicastero Vaticano per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale, che sta mettendo in grado le istituzioni, le comunità e le famiglie cattoliche di impegnarsi in un piano di azione per contribuire fattivamente alla sfida dell’emergenza climatica per rispondere al grido della Terra e dei Poveri”.

In ambito internazionale, “ogni giorno della settimana è stato caratterizzato da eventi organizzati in presenza e online, per promuovere l’impegno cattolico sulla biodiversità, la risposta alla crisi ecologica, il disinvestimento da fonti fossili, l’educazione e l’eco-spiritualità. A livello locale, grazie alla presenza di numerosi Circoli che in Italia attualmente sono circa 130, migliaia di eventi hanno portato il messaggio della Laudato si’, ai cattolici e non, nella vita di tutti i giorni, aiutando a vivere questa celebrazione mondiale e coinvolgendo in processo di cambiamento dei propri stili di vita numerose comunità in tutto il pianeta”.