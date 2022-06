La Serie A ci prova, la proposta: spareggio in caso di arrivo a pari punti

8 Giugno 2022 22:13

Un’idea stuzzicante, seppur non così scontata, anzi abbastanza rara, ma la Serie A ci prova e propone: spareggio secco in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo Scudetto o la retrocessione. Come rilanciato dai principali media italiani, la proposta è stata avanzata martedì dal Consiglio di Lega e dovrà adesso passare dall’ok del Consiglio Federale, previsto per fine giugno, per il sì definitivo. Si tratterebbe comunque di un ritorno: fino al 2005, infatti, esisteva questa regola, anche se in realtà solo una volta è stata messa in pratica (a dimostrazione della sua rarità); nel 1964, quando Bologna e Inter si affrontarono a Roma.

Da precisare, in questo caso, che la proposta funzionerebbe solo in caso di Scudetto e retrocessione e solo nel caso in cui fossero due le squadre coinvolte e a pari punti. E giocherebbero in gara secca e in campo neutro. Con più di due squadre coinvolte, invece, rimarrebbe infatti l’attuale regola sulla classifica avulsa. Per quanto riguarda invece la qualificazione alle coppe europee, nessuno spareggio: in caso di arrivo di due squadre a pari punti, entra in gioco la classifica avulsa già in atto.