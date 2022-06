Serie A 2022-2023, le date di una stagione folle: da Ferragosto al Mondiale, le big giocano ogni 4 giorni

21 Giugno 2022 12:19

Si inizia a metà agosto, ultima gara i primi di giugno, in mezzo una lunga pausa per il Mondiale invernale al quale si arriverà con 15 giornate di campionato già completate: sarà un Serie A… intensa!

Venerdì 24 giugno verrà stilato il nuovo calendario della Serie A 2022-2023, un campionato che si appresta a essere concentrato e molto intenso. Si comincia nel weekend che anticipa Ferragosto, precisamente sabato 13 agosto 2022, ultima gara invece il 4 giugno 2023. In mezzo una lunga pausa invernale per il Mondiale in Qatar, purtroppo senza Italia. Si arriverà al Mondiale (21 novembre) con 15 turni di Serie A già disputati, l’ultimo si giocherà il 13 novembre. Per dare un riferimento, nella passata stagione, alla stessa data, si erano disputate 12 gare di Serie A, ben 3 in meno. Le prime 4 giornate si giocheranno a calciomercato ancora aperto.

Da agosto a novembre, i giocatori delle big giocheranno circa 23 partite in 92 giorni (15 di Serie A, 6 di Champions e 2 se convocati in Nazionale), quelli della Fiorentina potrebbero giocarne addirittura 25 se dovessero superare i turni preliminari di Conference League. Una media vicina a una partita ogni 4 giorni. Da fine novembre ai primi di gennaio ci sarà la pausa per il Mondiale, la ripresa dal 4 gennaio (e subito dopo in campo anche il 7 e l’8) fino al 4 giugno per la gara conclusiva.