Scoppio Quargnento, la mamma di Nino Candido: “questa sentenza ci fa giustizia ma nessuno ci tornerà indietro i figli”

8 Giugno 2022 14:44

Scoppio Quargnento: oggi la sentenza della corte d’Assise di Torino sui coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco

La prima sezione della corte d’Assise di Torino, accogliendo la richiesta di concordato presentato dai legali, ha rideterminato in 27 anni di reclusione la condanna di Giovanni Vincenti e in anni 26 e 11 mesi la condanna per la moglie Antonella Patrucco, ritenuti responsabile dell’esplosione verificatasi a Quargnento nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019. I due erano stati condannati in primo grado a 30 anni.

Scoppio Quargnento, le parole della mamma di Nino Candido

“Questa sentenza ci fa giustizia. Ma è sempre poco perché nessuno sentenza potrà darci indietro i nostri figli“. Così Maria Stella Ielo la madre di Antonio ‘Nino’ Candido, uno dei tre vigili del fuoco morti nella strage di Quargnento, dopo la sentenza della Corte D’Appello di Torino che ha condannato a 27 anni Gianni Vincenti e a 26 anni e 11 mesi per Antonella Patrucco, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo Ielo la coppia sapeva che ci sarebbe stata una seconda esplosione nella loro cascina “ma non hanno fatto nulla per proteggere i nostri figli“. “Sarebbe bastata una telefonata e non saremmo qua dice la madre di Candido – Le nostre vite sono state distrutte e sogni dei nostri figli sono stati infranti. Sicuramente anche le vite dei Vincenti sono cambiate pero non è certo colpa nostra“.

Scoppio Quargnento, i legali degli imputati: “non c’era intenzione”

“La sanzione finale è sicuramente rapportata alla gravità dei fatti“. Lo sostiene Fulvio Violo, avvocato di Giovanni Vincenti dopo la sentenza della Corte D’Appello di Torino ha condannato il suo assistito a 27 anni e la moglie Antonella Patrucco a 26 anni e 11 mesi per la strage di Quargnento (Alessandria), in cui tre vigili del fuoco rimasero uccisi nello scoppio di una cascina. “Il concordato ha la valenza di cercare di rapportare la sanzione alla gravita’ del fatto – ha aggiunto -. Purtroppo questo e’ stato un tragico equivoco, perché a monte non c’era alcuna intenzione di ledere ad alcuno: e’ degenerato, quindi giustamente Vincenti e Patrucco si sono assunti le loro responsabilita’ fino in fondo e penso che a questo punto possano essere soddisfatti tutti“. “La mia assistita – ha spiegato Giacomo Gardella, legale di Antonella Patrucco – continua a ribadire che non aveva assolutamente consapevolezza, se non in maniera generica, di quelle che erano le intenzioni del marito, ma non c’era in ogni caso anche da parte di lui l’intenzione di fare male ad alcuno. La scelta del concordato e’ stata dolorosa come dolorosa e’ tutta l’intera vicenda“.