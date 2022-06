Scilla: in arrivo maxi finanziamento per la riqualificazione e sviluppo del borgo

23 Giugno 2022 23:41

Scilla: in arrivo maxi finanziamento, la soddisfazione del sindaco Ciccone

Grande soddisfazione per il sindaco di Scilla, Pasqualino Ciccone. In un post su facebook, annuncia: “oggi è un giorno importante per la mia amata città. Da pochi minuti ho avuto notizia che è stato finanziato dal Ministero della Cultura, con i fondi PNRR, per un importo di €. 1.600.000,00 il nostro progetto della riqualificazione e sviluppo del nostro borgo. Siamo arrivati terzi su 130 domande. Sapete perché? Perché abbiamo saputo costruire un progetto che parte dalla storia mitologica della nostra città, riconosciuta dal mondo intero, e arriva a realizzare lo sviluppo tecnologico dell’era moderna”.

“Questa è la pietra tombale – evidenza- per tutti i gufi che sperano nel nostro fallimento, nel non riuscire ad attrarre finanziamenti. Devono avere pazienza. È iniziato il secondo tempo del nostro percorso, avviatosi prendendo un Paese alla deriva e riuscendo, tra le secche della burocrazia e dell’abbandono della città, a farlo invidiare da tutti per quello che siamo riusciti a fare in così poco tempo. Dobbiamo finire la partita consegnando alle nuove generazioni una cittadina capace di esprimere tutto il meglio che si può desiderare di avere, far diventare realtà il nostro sogno. Siamo orgogliosi di tutto ciò. Vale la pena dedicarsi anima e corpo al futuro del proprio Paese. Viva Scilla”, conclude.