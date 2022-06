Santa Teresa di Riva: Lo Giudice riconfermato sindaco

13 Giugno 2022 17:38

Danilo Lo Giudice è riconfermato sindaco di Santa Teresa di Riva, cittadina in provincia di Messina

Danilo Lo Giudice è riconfermato sindaco di Santa Teresa di Riva, cittadina in provincia di Messina. Il suo vantaggio sullo sfidante Nino Bartolotta è di oltre 1.000 voti. Si profila, quindi, une netta vittoria per l’esponente di Sicilia Vera, il movimento dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Ricordiamo che, in riva allo Stretto, si è votato in ben 38 comuni su cui spicca indubbiamente la città di Messina, dove si profila una netta vittoria di Federico Basile.

Sembrava chiara alla vigilia la vittoria di Lo Giudice ma probabilmente non di queste proporzioni.