Tragedia ieri a Santa Lucia del Mela: morto 55enne travolto dal suo trattore

13 Giugno 2022 11:25

L’uomo è morto sul colpo, si sono rivelati inutili i soccorsi

Una immensa tragedia ha sconvolto ieri la comunità di Santa Lucia del Mela. Il 55enne Paolo Fantarella è morto nel pomeriggio, intorno alle 15, in seguito ad un incidente avvenuto con il suo trattore. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava nella zona di San Nicola quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo, restandone travolto. Una notizia che ha lasciato senza fiato l’intero paese. L’uomo lascia una moglie e due figli.

Inutili i soccorsi dei presenti, l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale medico del 118.