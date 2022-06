Messina, rimane travolto da trattore: muore 65enne imprenditore edile

21 Giugno 2022 13:46

A causa del terreno scosceso, l’anziano è rimasto schiacciato dal mezzo con cui stava falciando il giardino di proprietà

Dramma in provincia di Messina. Nelle campagne di Sant’Angelo di Brolo, precisamente in contrada Barba, si è verificato un incidente mortale che è costato la vita ad un 65enne. L’uomo è rimasto travolto dal suo stesso trattore, ribaltatosi a causa del terreno scosceso. L’anziano, Michele Sereno, era titolare di un’impresa edile a Firenze, dove abitava da tempo. Una vicenda tragica che si verifica soltanto una settimana dopo rispetto a quanto successo sempre nel messinese, a Santa Lucia del Mela, il 12 giugno.

Tornato a Sant’Angelo, paese natio, nel tempo libero si era dedicato alla falciatura di un terreno di sua proprietà nelle vicinanze della sua abitazione, alla guida di un trattore. Questa volta, però, l’attività agricola è finita in tragedia. Un familiare ha dato l’allarme en sul posto sono subito arrivati polizia municipale, 118 e carabinieri. I medici hanno dovuto constatare il decesso. Il corpo è stato consegnato successivamente ai familiari per la celebrazione dei funerali.

“Il Sindaco dr. Francesco Paolo Cortolillo, appresa la notizia della tragica scomparsa del compianto concittadino Michele Sereno, nell’interpretare i sentimenti della comunità santangiolese, manifesta ai familiari il profondo cordoglio e la vicinanza di tutte le Istituzioni civili e della cittadinanza per la grave disgrazia occorsa. E’ proclamato il lutto cittadino per domani, mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 11:00 alle 12:00, giorno in cui si svolgeranno le esequie”, si legge nella nota dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo di Brolo.