San Luca, svolta societaria: il club annuncia la volontà di avviare l’azionariato popolare

10 Giugno 2022 10:50

“Nei prossimi giorni l’attuale società consulterà il modulo preliminare di adesione (non vincolante) per l’azionariato popolare in sostegno della squadra”

Salvezza ottenuta, voglia di stabilizzarsi e di guardare al futuro con fiducia e ambizione. Una svolta societaria per certi versi storica è quella decisa dai vertici dell’ASD San Luca 1961, che hanno annunciato la volontà di avviare l’azionariato popolare, come ufficializzato tramite nota stampa a qualche settimana dal termine del campionato e in ottica prossima stagione.

“ASD San Luca 1961 – si legge – comunica ufficialmente l’intenzione di iniziare a pianificare la nuova stagione sportiva con entusiasmo, positività e grande voglia di continuare a fare calcio nei termini e nelle modalità imposte da una giusta sostenibilità tecnica ed economica che possa sostenere un campionato difficoltoso ma prestigioso ed ambizioso come la Serie D. In merito a questa intenzione, nei prossimi giorni l’attuale società consulterà il modulo preliminare di adesione (non vincolante) per l’azionariato popolare in sostegno della squadra. Progetto ambizioso, partecipato e simbolo della nascita e rinascita di tante realtà calcistiche, anche di grandi dimensioni – spiega la nota – l’azionariato popolare stesso potrà permettere maggiore respiro verso la nostra realtà e permetterà ai tifosi di sentirsi in maniera maggioritaria parte della recente ma bellissima storia giallorossa. L’ASD San Luca 1961 c’è e non si ferma”, si chiude la nota.