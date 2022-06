San Lorenzo, la soddisfazione di Minnella: “la Fiamma Tricolore ritorna in consiglio comunale”

“Al terzo tentativo ce l’abbiamo fatta! San Lorenzo ha finalmente una nuova amministrazione”, è quanto afferma il dirigente di Fiamma Tricolore e neo consigliere comunale di San Lorenzo, Giuseppe Minnella. “E se ciò è stato possibile è grazie al Movimento Sociale Fiamma Tricolore – prosegue- che ha perseguito questo obiettivo con caparbietà dal settembre del 2020 ad oggi! Ci abbiamo messo faccia, impegno e Fiamma sulla scheda! Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano, gli elettori, chi ha firmato la lista di presentazione, i candidati e soprattutto coloro che hanno prestato il proprio nome per la lista. Da ieri il Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha 3 consiglieri comunali al comune di San Lorenzo. Grazie a Vincenza Marrari e Maria Ausilia Maria Tripepi che ci hanno messo tutto il cuore per l’amore che provano per il nostro territorio”.

“Dal canto mio è un onore poter rappresentare dopo 20 anni di militanza la mia bandiera di sempre, il mio movimento, un movimento fatto di uomini e donne per bene che, contro tutto e tutti, contro i tempi, contro lo svilimento della politica decidono ancora oggi di tenere alto questo vessillo. Grazie ai miei Camerati che mi hanno sempre sostenuto e che mi sostengono e che spero di onorare rappresentando al meglio le nostre idee mantenendomi sull’unica via che conosciamo quella della coerenza, di appartenenza prima ad una fede e poi a un partito, di seguire le orme di quel grande Maestro che abbiamo avuto ed il cui ricordo vive ogni giorno nella sigla più bella di sempre: M.S.I. A Lui, Immortale, dedico questa piccola vittoria. “In Te. Con Te. Per Te!“, conclude.