San Lorenzo, delusione per i bagnanti: mattinata con mare sporco | FOTO

5 Giugno 2022 11:32

L’acqua questa mattina è in condizioni terribili, la segnalazione dei cittadini

Grande delusione questa mattina per i bagnanti che si sono recati in spiaggia a Marina di San Lorenzo. All’arrivo non si può che notare la terribile condizione dell’acqua in un tratto di costa solitamente molto affollato e che sicuramente oggi chiamerà l’arrivo di tanti cittadini provenienti dalla provincia. Il caldo afoso che ha colpito la Calabria spingerà molti a trascorrere una giornata di mare ma, almeno in queste prime ore della giornata, a San Lorenzo si dovrà fare a meno di un bagno.

La situazione è stata segnalata dai bagnanti, tristi per il panorama in cui si sono imbattuti. Una realtà che, nell’episodio specifico, non corrisponde con il report di Arpacal: la qualità del di mare di San Lorenzo, infatti, risulta essere “Eccellente”, sia nel tratto “Abitato” che in quello “Torre del Salto”. Le immagini di oggi a corredo dell’articolo.