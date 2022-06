San Giovanni in Fiore, il 6 giugno l’ultimo incontro dell’iniziativa “Api in classe”

2 Giugno 2022 15:13

Esplorando il mondo delle api dal fiore al miele. ApeSilana ha svolto una serie di incontri nelle scuole sangiovannesi che hanno permesso di conoscere da vicino un mondo sconosciuto ai piccoli e agli adulti. L’importanza delle api per la vita del pianeta Terra

“A conclusione di un anno scolastico importante per bambini e ragazzi, il 6 giugno avremo l’ultimo incontro “api in classe” che chiuderà questa stagione ricca di momenti significativi che hanno contribuito a lasciare un importante segno alle scuole di San Giovanni in Fiore. In particolar modo all’istituto comprensivo Dante Alighieri, ai plessi XXV aprile e S. Rota dell’istituto comprensivo Gioacchino da Fiore va il nostro ringraziamento e un augurio speciale ai bambini che hanno assistito ai nostri incontri. All’ultimo incontro sarà presente Gianluca Congi, Vice Presidente della Società Ornitologica Italiana, che cercherà di trasmettere ai più piccoli e agli adulti l’importanza di uccelli e api nel contesto della biodiversità.

Ringraziamo pure il GLC-LIPU Sila per le ricerche ornitologiche che questo gruppo svolge in Sila. La nostra speranza è che possa rimanere impresso nei cuori e nella mente dei bambini la passione che anche noi cerchiamo di mettere nel nostro lavoro e soprattutto nel portare a avanti l’importanza delle nostre api. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo: un piccolo animaletto dalla straordinaria importanza vitale per la Terra!”. L’iniziativa espressa in una nota dagli apicoltori Rubino Giordano e Lavigna Giuseppe.