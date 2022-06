3 Giugno 2022 11:32

Impegnata nella missione spaziale Minerva, l’astronauta Samantha Cristoforetti fotografa l’eruzione dell’Etna dalla stazione spaziale

“Qualcosa sta succedendo lì… l’eruzione dell’Etna, il vulcano più alto d’Europa!“. Una foto spettacolare che arriva addirittura dallo spazio. Protagonista l’Etna, in tutta la sua maestosità, che si lascia fotografare mentre dà spettacolo fra eruzioni di fuoco e nuvole di fumo. Lo scatto porta una firma speciale, quella di Samantha Cristoforetti attualmente in orbita per la missione spaziale Minerva.