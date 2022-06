Salvini in Russia, Calenda durissimo: “balletto indecoroso, stop alle buffonate”

4 Giugno 2022 14:23

Carlo Calenda critica duramente la volontà di Salvini di andare in Russia per favorire la pace con l’Ucraina

“C’è stato un balletto indecoroso, getta discredito sull’Italia a livello internazionale. Di fronte a questi comportamenti da bambini, il governo terrà la barra dritta grazie agli adulti, Mattarella e Draghi“. Carlo Calenda non risparmia parole dure nei confronti di Matteo Salvini e della volontà espressa dal leader della Lega di effettuare un viaggio a Mosca per favorire la pace fra Russia e Ucraina. Ai microfoni di “SkyTg24”, Calenda sottolinea: “Salvini cerca di lucrare un vantaggio elettorale sulle persone, e sono tante in Italia, che sono angosciate dalla guerra, ma non realizzano che la pace si può fare solo se la vuole Putin“.

“Il tema vero è che da un lato ci sono gli adulti, Draghi e Mattarella, che tengono la barra dritta. E dall’altra i bambini che cercano di trarre un vantaggio elettorale. Salvini la smetta di fare questa buffonata, siamo un grande paese e non possiamo essere ostaggio di uno che non sa che fare la mattina quando si alza“, ha concluso Calenda.