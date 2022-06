Spread Btp-Bund in tensione: sale sopra 230 punti base

13 Giugno 2022 11:58

In rialzo lo Spread Btp e Bund che si allarga con i rendimenti spinti sempre più su

Non si ferma la corsa dello spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts in avvio di settimana. Si consolida, quindi, l’allargamento seguito agli aggiornamenti di politica monetaria comunicati dalla Bce. In rialzo lo Spread Btp e Bund che si allarga oltre i 230 punti (231,5) con i rendimenti spinti sempre più su, quello italiano al 3,85% sui massimi dal 2014.