Reggio Calabria, il 1° luglio il saggio di danza dell’ASD Quenn of Dance ispirato a Encanto

La piazza San Rocco di Scilla ospiterà, venerdì 1° luglio, il saggio di danza della ASD Queen of Dance ispirato al film Disney “Encanto”

Venerdì 01 Luglio 2022 in Piazza San Rocco a Scilla (RC) si terrà il saggio di danza della ASD Queen of Dance tenendo uno spettacolo/musical ispirato a Encanto il film della Disney che ha fatto innamorare grandi e piccini.

Si sfrutterà questa occasione per presentare le atlete qualificate ai Campionati Mondiali di Danza Aerea. Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30 avrà la durata di circa 4 ore sul palco interverranno le istituzioni per un riconoscimento. il tutto presentato con un’importante presenza scenica, un musical “mai visto prima”.