La Russia avverte: “neutralizzeremo la minaccia Nato in Polonia”

11 Giugno 2022 11:41

La Nato pronta a rafforzare la propria task force in Polonia: la risposta della Russia non si farà attendere

La Nato potrebbe aumentare la propria presenza in Polonia, eventualità alla quale la Russia si farà trovare pronta con una risposta proporzionata e appropriata, ma mirata a neutralizzare eventuali minacce. È quanto dichiarato da Olega Tyapkin, direttore del dipartimento per i rapporti con l’Europa presso il ministero degli Esteri russo, stando a quanto riporta l’agenzia Interfax. “Naturalmente, non possiamo e non staremo a guardare mentre la Nato aumenta la sua task force in Polonia. La nostra risposta, come al solito, sarà proporzionata e appropriata, nonché mirata a neutralizzare potenziali minacce alla sicurezza della Federazione Russa“, ha dichiarato.