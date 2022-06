Rugby: Crowley, ‘tour estivo nuova chance per continuare il nostro cammino’

20 Giugno 2022 16:36

Pergine Valsugana, 20 giu. -(Adnkronos) – “E’ il primo tour in quattro anni, il primo per 26 atleti sui 33 che compongono la rosa. Ma, per noi, è soprattutto l’opportunità di continuare la strada che abbiamo intrapreso un anno fa proprio qui a Pergine, continuare a seguire il nostro percorso, il nostro processo”. Tre mesi dopo la vittoria di Cardiff, nella giornata conclusiva del Guinness Sei Nazioni, Kieran Crowley non ha cambiato approccio. Il CT neozelandese dell’Italia, a pochi giorni dalla partenza per Lisbona – sabato nella capitale lusitana il primo test estivo contro il Portogallo – approccia la finestra internazionale che culminerà nella sfida del 10 luglio a Batumi contro la Georgia, passando per Bucarest, con il pragmatismo e la serenità che lo contraddistinguono.

‘Le dinamiche di un tour sono differenti nella sola misura in cui gli spostamenti incidono in modo più rilevante sulla quotidianità -prosegue Crowley-. Per il resto, il nostro obiettivo è costruire sulle fondamenta che abbiamo posto con il Sei Nazioni. Molti considerano inaspettata la vittoria di Cardiff, ma se ripenso alla crescita moltissime aree dl nostro gioco nell’i verno scorso credo che i progressi siano stati costanti, gara dopo gara. Penso alla crescita dei leader, al modo in cui hanno guidato la squadra mantenendo il processo al centro del cammino. Sono stati mesi importanti per l’identità del gruppo”.