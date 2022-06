Roland Garros, finisce il sogno italiano: Martina Trevisan si arrende a un infortunio e a Coco Gauff

2 Giugno 2022 18:23

Martina Trevisan si ferma nella semifinale del Roland Garros: la tennista italiana, limitata da un problema alla gamba, si arrende alla baby statunitense Coco Gauff in due set

Il sogno italiano al Roland Garros termina a un passo dalla finale. Sul rosso del Philippe-Chatrier di Parigi, Martina Trevisan viene sconfitta in due set da Coco Gauff e abbandona lo Slam francese. La straordinaria cavalcata di quella che lunedì sarà la nuova numero 1 del tennis azzurro si chiude contro una straordinaria Coco Gauff, baby talento del tennis statunitense, da molti considerata l’erede delle sorelle Williams. Un match in cui la Gauff ha concesso pochissimo, complice una condizione fisica non proprio al top della Trevisan che ha chiesto un time out medico per un problema alla coscia destra. La tennista azzurra si è arresa in due set conclusi con il punteggio di 3-6 / 1-6 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Sabato la finalissima WTA vedrà di fronte Iga Swiatek e Coco Gauff per una sfida davvero interessante.