Roland Garros, Nadal iconico! Djokovic si inchina al 4° set a tarda notte: Rafa in semifinale

1 Giugno 2022 01:54

Rafael Nadal accede alla semifinale del Roland Garros: il tennista maiorchino ribalta il pronostico della vigilia e, pur con una scarsa preparazione sul rosso, si impone in 4 set su Djokovic

Una finale arrivata con due turni d’anticipo. Il match che tutti avrebbero voluto vedere come ultimo atto del Roland Garros, quello con i due tennisti più forti in gara, arriva addirittura ai quarti di finale. La legge del tabellone non sente ragioni, anche se ti chiami Rafael Nadal e, a causa di alcuni problemi fisici, sei stato costretto a scivolare in 5° posizione. Vincere 13 Roland Garros, più di 100 partite nello Slam, avere in bacheca 62 titoli sul rosso, non basta, evidentemente, per muovere alcuna lamentela. Così il maiorchino affronta Novak Djokovic, dominatore del circuito maschile, fresco vincitore del Masters 1000 di Roma, in un quarto di finale di lusso.

Il match è una delle grandi classiche del tennis moderno, il 59° scontro diretto che vede Nole avanti 30-28 su Rafa, ultimo successo ottenuto proprio nel RG 2021. Nella tarda notte italiana però, a festeggiare è Nadal. Nonostante una condizione fisica e una preparazione atletica tutt’altro che ottimali, con solo gli Internazionali d’Italia per prendere confidenza con la superficie, Rafa si conferma il “King of Clay” ottenendo un successo straordinario.

Lo spagnolo si impone in 4 set, spalmati su 4 ore e 12 minuti di gioco, conclusi con il punteggio di 2-6 / 6-4 / 2-6 / 6-7 (4-7). In semifinale Nadal affronterà il tedesco Alexander Zverev che nella sfida del pomeriggio ha superato lo spagnolo Alcaraz in tre set.