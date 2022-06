Roland Garros 2022, Ruud batte Cilic: semifinale con invasione

3 Giugno 2022 23:07

Parigi, 3 giu -(Adnkronos) – Casper Ruud in finale al Roland Garros 2022 contro Rafa Nadal. Nella seconda semifinale dello Slam parigino allungata anche dall’interruzione per l’irruzione di una attivista contro il cambiamento climatico, Ruud entra nella storia tennistica del suo paese, diventando il primo norvegese ad approdare alla finale di un torneo del Grande Slam dopo avere sconfitto in quattro set Marin Cilic. Il numero 8 del ranking Atp batte il croato per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 e scenderà in campo per provare a fermare lo spagnolo Rafa Nadal, che punta al record di 14 vittorie al torneo parigino.

A provocare lo stop del match una ragazza che è riuscita a legarsi alla rete, prima di essere portata via dagli addetti: la giovane indossava una maglietta con la scritta “Ci restano 1028 giorni”, uno slogan che fa riferimento al cambiamento climatico.