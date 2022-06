Reazione d’orgoglio dell’Italia: 1-1 contro la Germania. Mancini lancia i giovani e un forte messaggio

4 Giugno 2022 22:41

Italia volenterosa seppur con tante assenze, contro la Germania è 1-1 all’esordio in Nations League. Mancini lancia tanti giovani e un forte messaggio: il futuro passa da loro, ma devono giocare anche nei club

Dimenticare i 3 schiaffi subiti dall’Argentina e farlo anche in fretta. A pochi giorni di distanza l’Italia torna in campo contro la Germania per una delle più grandi classiche del calcio mondiale. Un esordio in Nations League non di certo semplice per gli Azzurri, dopo una settimana in cui molti giocatori hanno lasciato il ritiro per problemi fisici e le critiche per quanto visto contro Messi e compagni (in realtà per quanto visto dal post Europeo ad oggi) sono arrivate copiose. Una prova tutto sommato convincente quella dell’Italia, sicuramente apparsa più fresca e concentrata rispetto alla sfida di Wembley.

Pesanti le assenze (chi per turnover, chi per problemi fisici) di Bonucci, Di Lorenzo, Emerson, Jorginho, Verratti, Barella Chiesa, Insigne e Immobile per Roberto Mancini che deve rinunciare a 10/11 della Nazionale campione d’Europa se si aggiunge all’equazione anche Chiellini che ha ormai lasciato la Nazionale.

Un’Italia, davanti a Donnarumma (unico superstite fra i titolari) con tante facce nuove e tanti giovani. Spicca la personalità di Tonali che, insieme a Frattesi, dà sostanza e fisico al centrocampo italiano. Davanti si mette in luce Gnonto, giovane prodotto del vivaio dell’Inter, in forza allo Zurigo. L’italo-ivoriano serve l’assist a Pellegrini per il vantaggio che dura letteralmente il tempo dei festeggiamenti: l’azione successiva la Germania pareggia con Kimmich. La gara termina sul risultato di 1-1. Mancini fa esordire Pobega, Cancellieri, Ricci, consegna a Scamacca (tanto lavoro sporco, poche palle realmente utili) le chiavi dell’attacco. Un segnale forte: i giovani ci sono, ma devono giocare nei rispettivi club. Il futuro dell’Italia passa da loro.