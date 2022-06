La rivincita dell’Europeo finisce in parità: una buona Italia non va oltre lo 0-0 contro l’Inghilterra

11 Giugno 2022 22:39

Inghilterra-Italia termina con il risultato di 0-0: gli Azzurri sfiorano due volte la rete e soffrono poco gli attacchi inglesi, ma la gara finisce a reti bianche

A un anno dalla finale dell’Europeo è di nuovo Inghilterra-Italia. Nessun trofeo in palio questa volta, ma il terzo impegno di Nations League in una settimana per gli azzurri che guidano il proprio raggruppamento davanti a Ungheria e Germania (1-1 nello scontro diretto di questa sera). Tanto turnover per Mancini che ne approfitta per lanciare al centro della difesa Federico Gatti, quest’anno in Serie B al Frosinone ma acquistato dalla Juventus, proponendo davanti un attacco inedito con Pellegrini e Pessina trequartisti alle spalle di Scamacca. Italia apparsa meno brillante rispetto alla gara contro l’Ungheria, ma ampiamente sufficiente.

Lo stesso non si può dire dell’Inghilterra che giustifica il suo ultimo posto nel girone con una condizione fisica ampiamente rivedibile. Gli Azzurri sprecano tanto con Frattesi che spara a lato di poco e Tonali che da pochi metri colpisce in pieno Ramsdale con una conclusione a botta sicura. L’Inghilterra risponde con una traversa di Mason Mount su deviazione di Donnarumma e un errore sotto porta di Sterling che non riesce a deviare in rete un cross teso sul secondo palo. Tutto sommato una buona prova degli azzurri che hanno dovuto fare a meno di pedine importanti come Bonucci, Bastoni, Verratti, Jorginho, Barella, Chiesa, Immobile e Berardi. I ragazzi di Mancini conservano il primo posto nel girone con 5 punti davanti a Ungheria (4), Germania (3) e Inghilterra (2).