Roberto Lagalla è il nuovo sindaco di Palermo: successo dirompente del centro-destra

13 Giugno 2022 21:10

Roberto Lagalla è il nuovo sindaco di Palermo. Il candidato del centro-destra si impone già al primo turno superando abbondantemente la soglia del 40%

Dopo il caos di ieri, oggi a Palermo è il giorno della verità. Con un lungo processo di scrutinio, iniziato alle 14:00 e tutt’ora in corso, è stato dato il via al conteggio dei voti per eleggere il nuovo sindaco della città siciliana. Sei i candidati in corsa per prendere il posto di Leoluca Orlando: Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli. La lotta è apparsa fin da subito ristretta Roberto Lagalla e Franco Miceli, rispettivamente i candidati di centro-destra e centro-sinistra. Obiettivo comune la soglia del 40%, traguardo che in Sicilia consente l’elezione già al primo turno.

Solo uno dei due candidati è riuscito nell’intento. Il nuovo sindaco di Palermo è Roberto Lagalla, dato per favorito già dal risultato degli exit poll di ieri notte, confermati fin dai primi scrutini avvenuti nel pomeriggio odierno. Previsioni superate anche nel dato più roseo: il 47% massimo dei sondaggi della vigilia si è trasformato in un dato che oscilla intorno al 50%. Niente da fare per Franco Miceli che gravita invece intorno al 30%. Terza piazza per Fabrizio Ferrandelli con circa il 14% delle preferenze.

Elezioni comunali Palermo: la diretta dello spoglio

21:00 – Non ci sono più dubbi, in realtà non ce ne sono mai stati fin dall’inizio degli scrutini. Roberto Lagalla è il nuovo sindaco di Palermo. Restano solo da stabilire le percentuali finali che arriveranno a tarda notte a causa di ampi rallentamenti nel processo di scrutinio

20:20 – Silvio Berlusconi, Metteo Salvini e Giorgia Meloni, i tre grandi leader della destra italiana, lodano il successo di Roberto Lagalla alle comunali di Palermo

19:50 – Sezioni scrutinate 51/600: Roberto Lagalla al 49.34%, Franco Miceli al 28.67%, Fabrizio Ferrandelli al 14.17%

19:20 – Appare chiaro il trend di queste prime sezioni che conferma e addirittura migliora le proiezioni degli exit poll: Roberto Lagalla gravita più verso il 50% che verso il 40%, soglia minima per l’elezione al primo turno. È lui il nuovo sindaco di Palermo. Nonostante il ritardo dello spoglio, non dovrebbero esserci dubbi

19:00 – Sezioni scrutinate 32/600: Roberto Lagalla al 49.07%, Franco Miceli al 28.88%, Fabrizio Ferrandelli al 14.14%

18:20 – Scrutinate 19 sezioni su 600: Roberto Lagalla al 47.59%, Franco Miceli al 30.38%, Fabrizio Ferrandelli al 14.44%

17:20 – Arrivano i primi dati ufficiali! Scrutinate 6 sezioni su 600: Roberto Lagalla del centrodestra al 56.79%, Franco Miceli del centrosinistra al 23.13%, Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) col 14.54%

17:00 – Secondo i dati della terza proiezione emersa da Consorzio Opinio Italia per Rai, Roberto Lagalla sarebbe attualmente al 48,3%, Franco Miceli 28,1%, Fabrizio Ferrandelli 14,2%

16:50 – Arrivano anche le prime proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai riguardanti le liste. Con una copertura del campione del 18%, a Palermo è Forza Italia il primo partito con il 12%, davanti al PD 10,8%, Azione/+Europa al 9,2%, Lavoriamo per Palermo all’8,9%, Fratelli d’Italia all’8,4% e Movimento Cinque Stelle è al 7,6%. A seguire Progetto Palermo 5,7%, Democrazia Cristiana 5,6%, Prima l’Italia 4,7%, Alleanza per Palermo 4,1%, Rita Barbera sindaca 4% e altri 19%

16:40 – Un aggiornamento anche sui dati delle votazioni sul referendum: al quesito numero 1 hanno votato 199.687 persone, pari al 38,96% dei votanti; al secondo quesito il 38,95% dei elettori (199.671 votanti); al terzo quesito il 38,95% dei elettori (199.671 votanti); al quarto il 38,94% dei elettori (199.587 votanti); al quinto quesito il 38,94% degli elettori (199.588 votanti). Il quorum non è stato raggiunto

16:20 – Alto il dato sull’astensionismo: ha votato solo il 41,85% degli aventi diritto, pari a 227.681 elettori (112.149 maschi e 115.532 femmine) su un totale di 543.978. La precedente tornata elettorale (quella del 2017) si era chiusa con il 52,60% di votanti, un calo del 10,75% rispetto a cinque anni fa

16:00 – In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato di centrodestra, Roberto Lagalla, sarebbe al 45,7%. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 27,4%. La copertura è del 18%

15:40 – Registrati alcuni disagi nei seggi. Un presidente di seggio ha avuto un malore ed è dovuto andare a casa. In un altro seggio, uno scrutinatore ha dovuto prendere il posto di un presidente assente ma non saprebbe come portare avanti le operazioni

15:20 – Secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, Roberto Lagalla sarebbe avanti con il 44,6%. In questo caso sarebbe eletto al primo turno. Il candidato di centrosinistra e M5S Franco Miceli al 28,7%. Il candidato di +Europa e Azione Fabrizio Ferrandelli è al 14,8%, Rita Barbera di Potere al Popolo al 5,8%. Altri candidati sono al 6,1%

15:00 – L’eventuale ballottaggio è previsto per il 26 giugno, un’eventualità non del tutto scontata: le stime di Lagalla si dovrebbero rivedere al ribasso anche rispetto alla prospettiva minima degli exit poll

14:50 – Più indietro gli altri protagonisti: Fabrizio Ferrandelli (14-18%), Rita Barbera (3-5%)

14:40 – Il candidato della Sinistra, Franco Miceli, è invece dato fra il 27 e il 31%

14:30 – Secondo gli exit poll di ieri notte il candidato di destra, Roberto Lagalla, sarebbe dato fra il 43 e il 47%

14:20 – Ricordiamo che per eleggere il nuovo sindaco di Palermo servirà ottenere il 40% dei voti

14:00 – Inizia ufficialmente lo spoglio dei voti

13:50 – Tutto pronto per l’inizio dello spoglio delle elezioni comunali di Palermo, grande attesa per conoscere chi prenderà il posto del sindaco uscente Leoluca Orlando