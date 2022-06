10 Giugno 2022 09:12

“Rispetto Messina”: “No al nuovo comune di Montemare, Si ad una Città di mare e di monti con lo Stretto Patrimonio dell’umanità, ed il Parco dei Peloritani”

“Domenica 12 maggio saremo chiamati ad esprimere il nostro voto anche per un referendum che,sotto forma della costituzione di un nuovo comune autonomo di cui dovrebbero fare parte frazioni e villaggi di una certa area della zona nord di Messina, cela ,senza mezzi termini, l’avvio di un processo di frazionamento e depauperamento della realtà territoriale messinese,con tutte le conseguenze negative che ciò possa comportare”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di iniziativa civica “Rispetto Messina”. “Ma ,oltre a ribadire la nostra netta posizione contraria a tale proposta, intendiamo rilanciare due “iniziative progettuali’ a costo zero, che discendono da particolari “visioni” culturali, e che tendono alla conservazione e tutela dell’ambiente, pur nella valorizzazione dei territori interessati. Ci riferiamo al rilancio della proposta dello “Stretto di Messina” Patrimonio dell’Umanità, che anni fa fu promossa e portata avanti dall’allora Assessore Comunale alla Cultura Sergio Todesco che aveva anche costituito un Comitato scientifico ed avviato le procedure, e che individuava anche lo Stretto come “Ombelico del Mediterraneo”, ma che non fu più ripresa. Iniziativa cui andrebbe coniugata il rilancio della istituzione del “Parco dei Peloritani” che ha avuto come ideatore e promotore il dr Pino Giaimi ,e che venne bocciato con il vergognoso voto segreto dall’Ars qualche anno fa ,su input di alcune lobbies. Due proposte qualificanti e di ampio respiro ,che andrebbero riprese ed attualizzare, e che intendiamo offrire ,come ulteriore contributo propositivo ,prima dello svolgimento della tornata elettorale di Domenica”, conclude la nota.