Rifiuti a Reggio Calabria: dopo tre mesi torna l’emergenza in contrada Gagliardi | VIDEO

15 Giugno 2022 12:14

In quella zona di Arangea domina ancora una volta l’inciviltà, una condizione che crea disagi ai residenti

A distanza di quasi tre mesi dall’ultima volta che i cittadini avevano segnalato la problematica tramite i canali di StrettoWeb, torna l’emergenza rifiuti in Contrada Gagliardi. La strada situata nel quartiere di Arangea, a sud della città di Reggio Calabria, si è nuovamente trasformata in una discarica a cielo aperto. I sacchi di spazzatura presenti a bordo strada occupano gran parte della carreggiata e rendono difficoltoso il transito delle auto, recando non pochi problemi a residenti della zona e semplici passanti in una zona dove sorgono tante aziende e pizzerie.

Una situazione di degrado segnalata ancora una volta dai cittadini ai nostri canali. Oltre all’ingombro che la discarica a cielo aperto provoca, la presenza delle abitazioni a pochi passi rappresenta un problema anche dal punto di vista igienico-sanitario. “I topi la fanno da padrone, servirebbe la pulizia completa e sanificazione della strada, come fanno ogni giorno nelle vie del centro, non basta più raccogliere i rifiuti lanciati qui dagli incivili”, commenta un lettore. Insomma, la speranza è che presto si possa tornare alla normalità, con i residenti che invocano maggiori controlli per combattere la mancanza di rispetto delle regole, visto che in quell’area non sono presenti cassonetti, quindi non è il luogo adatto per gettare la spazzatura. Di seguito il video con le immagini.