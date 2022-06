Riduzione fornitura gas russo, Cingolani: “Italia ha contromisure pronte, aspettiamo weekend”

16 Giugno 2022 16:23

L’Italia ha pronte le contromisure alla riduzione della fornitura di gas russo: il ministro Cingolani fa il punto della situazione

“Abbiamo tutte le contromisure pronte ma la prima cosa è vedere se questa situazione si stabilizza o no. Quindi, vediamo cosa succede nei prossimi 3 giorni, nel weekend, e a inizio settimana prossima decideremo“. È quanto dichiarato dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine del Forum Pa, in merito alla riduzione delle forniture di gas dalla Russia. “Bisogna essere rapidi ma non precipitosi. Sono 24 ore che la Russia ha annunciato una diminuzione delle sue forniture. I motivi possono essere diversi: possono essere esterni, tecnici o di altro genere. Adesso vediamo nei prossimi giorni se questo si stabilizza o è solo un episodio e in base a questo si prenderanno le decisioni opportune“, ha aggiunto Cingolani.