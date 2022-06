Riapertura Sp1 Locri-Gerace: annullata la protesta dei Consiglieri di minoranza

25 Giugno 2022 09:47

Strada SP1, tratto Gerace-Locri. Il Gruppo consiliare di Minoranza del Comune di Gerace annulla la manifestazione programmata per domenica prossima 26 giugno dopo l’improvvisa riapertura della strada

Il Gruppo consiliare di opposizione nel Comune di Gerace ha accolto con soddisfazione la notizia dell’improvvisa, odierna riapertura della Strada SP1 “Gioia Tauro-Locri” nel tratto “Gerace-Locri”, località “Puzzello”. Alla luce di quest’importante novità, pertanto, come si legge nella nota stampa, si è deciso di annullare la manifestazione di pacifica protesta e sensibilizzazione che inizialmente era stata programmata per domenica 26 giugno alle ore 9,30: “la predetta manifestazione, come si ricorderà, era stata organizzata all’indomani d’una riunione indetta tra i commercianti di Gerace comprensibilmente esasperati per le gravi conseguenze che il protrarsi della chiusura aveva nel tempo loro arrecato causando perdite in termini economico-finanziari e d’immagine. A quella riunione avevano partecipato anche il vice sindaco di Gerace – nonché consigliere metropolitano – Rudi Lizzi e l’assessore comunale Salvatore Galluzzo i quali non avevano fornito una data relativa alla possibile riapertura dell’arteria”.

Il Gruppo di opposizione “è convinto che operare per garantire ai cittadini un loro diritto non dev’essere occasione per allestire un “palcoscenico” di meriti. Certamente nessuno può disconoscere che una delle funzioni principali attribuite a chi viene eletto ad una carica istituzionale è quella di rendersi interprete e portavoce delle istanze d’una comunità e di tentare di risolverne i problemi nelle opportune sedi. E’ in virtù di tale principio che questo Gruppo consiliare di Minoranza “GeracE’noi” crede che già il solo annuncio dell’iniziativa di protesta e sensibilizzazione sia servito da stimolo alla soluzione del problema: ciò che conta è il risultato!”.

“Non va infine dimenticato che questo Gruppo, in passato denominato “Uniti per Gerace”, da oltre 5 anni (era il 18 febbraio 2017 quando organizzò la prima manifestazione pubblica di protesta in contrada “Barbara” seguita, poi, da tante altre iniziative culminate anche nella richiesta di trasferimento all’Anas della competenza sull’arteria ) si batte per il ripristino della Strada SP1 “Gerace-Locri”. Un traguardo per raggiungere il quale hanno profuso impegno le Amministrazione Comunali di Locri e di Gerace, Associazioni ed un attivissimo Comitato spontaneo resosi anche promotore d’una petizione sottoscritta da circa 1.500 persone (turisti compresi). Ultima nota, ma non per importanza: secondo la convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria (Dipartimento Protezione Civile) e la Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 7 maggio 2019, i lavori di ripristino della strada si sarebbero già dovuti concludere entro il mese di novembre dell’anno 2020”, conclude la nota firmata dai consiglieri di Minoranza Giuseppe Varacalli (Capogruppo), Giuseppe Macrì e Luigi Scaramuzzino.