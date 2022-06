13 Giugno 2022 16:29

Benedetta, la ragazza non-vedente, è stata riammessa agli esami di Stato

“Sento il dovere di ringraziare il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, che sono prontamente intervenuti garantendo a Benedetta, la ragazza non vedente in un primo momento non ammessa agli esami di Stato, di poter espletare le prove e raggiungere il suo obiettivo”: così il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori e gia Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.