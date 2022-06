Il retroscena shock su Papa Francesco: “Marco Minniti è un criminale di guerra”

3 Giugno 2022 12:35

Papa Francesco avrebbe disertato l’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo per colpa di Marco Minniti

Il 27 febbraio scorso a Firenze Papa Francesco avrebbe disertato l’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo per colpa di Marco Minniti. Lo ha rivelato il sito vaticanista Silere Non Possum, come riportato dal Fatto quotidiano nella giornata di ieri. Papa Francesco avrebbe annunciato la sua mancata partecipazione al convegno di Firenze per due motivi: il primo su consiglio del medico per evitare di forzare il ginocchio e il secondo per la presenza di persone coinvolte nell’industria delle armi e tra queste, secondo quanto riportano i giornalisti, ci sarebbe anche Marco Minniti, noto e potente esponente politico dalla storica militanza comunista di Reggio Calabria. Minniti è stato Ministro dell’Interno tra 2016 e 2018, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2013 al 2016. Proprio per questa presenza, Papa Francesco avrebbe affermato che “è meglio non partecipare“.

Papa Francesco, secondo l’arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, sarebbe stato “informato male” in quanto “c’erano due convegni: quello dei vescovi e quello dei sindaci” e a cui i vescovi si sarebbero uniti “solo successivamente“.

Papa Francesco però non ne avrebbe voluto sapere affermando: “No, tu puoi continuare a dire quello che vuoi, a me hanno detto che c’erano questi signori e ho visto i video di questi invitati, c’era anche Minniti. Poi mi hanno fatto vedere quando erano al ministero quali leggi hanno fatto, sono dei criminali di guerra. Ho visto anche i campi di concentramento in Libia dove tenevano questa gente che loro hanno respinto“. Il pontefice si riferiva, evidentemente, all’accordo siglato tra Minniti e il Primo ministro libico Fayez al-Sarraj per la gestione dei flussi migratori che nel 2017 venne già definito “disumano” dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.