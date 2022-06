Renzi affossa il Movimento 5 Stelle: “sono finiti. Io li ho combattuti quando erano forti”

21 Giugno 2022 15:34

Matteo Renzi commenta lo scontro fra il Movimento 5 Stelle e Di Maio: il leader di IV descrive la querelle come “imbarazzante e ridicola”

“Imbarazzanti, litigano su chi rientrerà in Parlamento. Li ho combattuti quando erano forti, non vale la pena parlarne“. Matteo Renzi lancia una velenosa frecciatina al Movimento 5 Stelle parlando con i media all’assemblea di Elettricità Futura. Il leader di Italia Viva fa riferimento allo scontro intestino al Movimento che ha visto Luigi Di Maio rimproverare una frangia del partito accusandola di avere posizioni disallineate rispetto a quelle dell’Europa in merito alla guerra in Ucraina, in particolar modo sul continuare a inviare armi a supporto di Kiev. Dichiarazioni che hanno portato a un acceso botta e risposta nel quale è intervenuto anche Grillo.

“La discussione dei 5 Stelle è semplicemente imbarazzante e ridicola per loro. Non cambierà niente, si stanno dividendo per capire chi rientra in Parlamento la prossima volta. E’ l’epilogo del M5S, però siccome la battaglia contro di loro l’ho fatta quando erano potenti, forti, oggi penso sia tempo perso parlarne, non c’è neanche più gusto. Sono finiti“, chiosa l’ex premier.