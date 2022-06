Regioni: Gelmini, ‘avanti con percorso autonomia’

4 Giugno 2022 19:30

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – ‘Durante il Covid, dopo una prima fase, le Regioni hanno fatto un grande lavoro e abbiamo portato avanti la più grande campagna vaccinale della storia del Paese. Grazie ad uno spirito positivo di leale collaborazione sono stati raggiunti grandi risultati”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento, organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore.

“Adesso abbiamo il problema del caro energia, il problema dell’aumento dei prezzi delle materie prime, il Pnrr da realizzare. Degli oltre 200 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 80 miliardi sono in capo a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane: senza di loro non si mettono a terra le risorse”.

“E allora andiamo avanti con il percorso per l’autonomia. E diciamo ‘no’ ad un centralismo di maniera che pensava di calpestare gli enti territoriali. Non abbiamo bisogno di ideologia, non abbiamo bisogno di contrapposizioni, ma continuiamo a seguire un percorso già tracciato. Tra le riforme del Pnrr c’è anche la riforma del federalismo fiscale, che non si può portare avanti senza l’autonomia. I governatori hanno ampiamente dimostrato di meritare fiducia e maggiori margini di manovra”.