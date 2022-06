Sicilia, Musumeci: “io tra poco toglierò il disturbo”. Il Governatore non si ricandida?

20 Giugno 2022 21:10

Nel corso dell’inaugurazione di una mostra a Catania il presidente della Regione Musumeci annuncia: “io tra poco toglierò il disturbo”

Nello Musumeci potrebbe gettare la spugna e non ricandidarsi alle imminenti regionali in Sicilia. E’ quanto emerge in un passaggio del suo intervento all’inaugurazione della mostra “Agata” a Catania: “la Regione Siciliana ha fatto molti interventi anche nel settore della cultura e per quelli che non sono finiti ci sarà il mio successore perché io toglierò il disturbo”. Musumeci all’Ansa ha poi sottolineato “non ho nulla da dire adesso ma incontrerò la stampa nei prossimi giorni”.

Probabilmente le polemiche nel Centro/Destra e la sconfitta di Croce a Messina, hanno creato le condizioni per un passo indietro di Musumeci auspicato da più parti nella coalizione. A dir il vero, l’unico ad aver difeso il presidente uscente è stata Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Chi vivrà, vedra!