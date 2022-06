ReggioMediterranea, svanisce il sogno finale: il San Marzano passa al Longhi Bovetto

5 Giugno 2022 19:16

Dopo l’1-1 dell’andata in trasferta, si è giocato oggi a Valanidi il ritorno delle semifinali nazionali playoff di Eccellenza tra ReggioMediterranea e San Marzano

0-1 maturato nella parte finale, al 75′, e addio sogni di gloria. Un gol di Meloni condanna la ReggioMediterranea, che arriva a un quarto d’ora dalla finale nazionale playoff ma che è costretta ad arrendersi al San Marzano. Sarebbe bastato lo 0-0 ai reggini, dopo l’1-1 dell’andata in trasferta, per il passaggio del turno, ma alla fine è arrivata la vittoria della compagine salernitana, che adesso incontrerà l’Angri nell’ultimo atto.

La gara, proprio per i motivi di cui sopra, la fanno gli ospiti, costretti a vincere per passare. E già ad inizio gara ci vanno vicini, con il rigore concesso ma fallito da Meloni, il quale si fa neutralizzare la sfera. Il gol vittoria arriva però al 75′, con lo stesso Meloni, che gela il Longhi Bovetto di Valanidi e fa esplodere i sostenitori campani accorsi a Reggio Calabria. La ReggioMediterranea esce comunque a testa altissima: il sodalizio del Presidente Leo si conferma società solida e lungimirante, come dimostrano i risultati degli ultimi anni. E ora non è da escludere la possibilità di “abbracciare” comunque per la prima volta la D, tramite ripescaggio. In un’intervista di qualche settimana fa ai nostri microfoni, proprio il numero uno del club reggino si era detto fiducioso sul tema. Non resta che attendere le prossime settimane.