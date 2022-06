“A Reggio i primi in stortìa”, Siclari risponde a Falcomatà: “vi spiego perché è colpa vostra”

7 Giugno 2022 13:45

Il presidente del Circolo Reggio Sette Punto Zero attacca l’amministrazione: “i reggini sono sempre più sfiduciati, non abbiamo più voglia di protestare per come ci ha ridotto la vostra arrogante incapacità”

“No, caro Sindaco sospeso, non si tratta affatto di “stortìa”, sarebbe estremamente facile liquidarla così”. Inizia così la risposta che Ernesto Siclari, presidente del Circolo Reggio Sette Punto Zero, risponde al post Giuseppe Falcomatà. Il Sindaco sospeso ha utilizzato quella frase per descrivere quanto accaduto ieri sera nell’area delle colonne di Tresoldi, dove un motorino è stato dato alle fiamme. “Questo è lo zenit di un decennio di degrado fisico e morale – prosegue Siclari – , il simbolo e il risultato di una evidente assenza di controllo e vigilanza sul territorio, di mancanza assoluta di rispetto delle regole sulle strade, senza che le Istituzioni preposte intervengano a sanzionare chi quotidianamente trasgredisce le norme minime del vivere sociale e civile”.

“E quei reggini che continuano a credere che ci sia una speranza di riscossa per questa città diventano ogni giorno sempre di meno, sfiduciati, assuefatti, senza più voglia nemmeno di protestare. Così ci ha ridotti la vostra arrogante incapacità”, conclude Siclari sferrando una pesante critica all’Amministrazione Falcomatà.