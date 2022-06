Reggio Calabria, zona nord simbolo di degrado. Il manifesto: “politica conta quanto il due di coppe”

20 Giugno 2022 11:42

Le strade e i ponti sono stati tappezzati di manifesti contro gli amministratori locali per la grave mancanza di servizi

La periferia di Reggio Calabria versa sempre più in condizioni di degrado. Mentre sabato a manifestare in piazza sono stati i cittadini di Mosorrofa, adesso sono i residenti nella zona nord della città a mettere in pratica una singolare protesta. Le strade e i ponti sono infatti stati tappezzati di manifesti in cui c’è scritto: “strade mulattiere. In questi territori la politica locale conta quanto il due di coppe quando la briscola è a mazze”. Da Gallico a Catona, passando per Arghillà e non solo. A prendere parte all’iniziativa firmata dalla rivista “Il Mulattiere” sono stati anche i cittadini di Pettogallico, Villa San Giuseppe, Rugola, Modenelle, Rosalì, San Domenico, San Cono, Salice, Fontanelle, San Francesco, Casalotto, Spontone e Concessa.

Questi manifesti raccontano in modo chiaro tutta la disperazione vissuta dai residenti delle varie frazioni, i quali devono convivere giornalmente con gravi disagi e disservizi: il riferimento va ovviamente alla gestione della raccolta delle spazzatura, un’emergenza che riguarda tutta la città, ma il degrado riguarda anche la condizione delle spiagge e le condizioni del manto stradale. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, alcune vie sono quasi impraticabili dalle vetture a causa di buche molto profonde, i ponti sono luogo di discariche abusive e, come detto in precedenza, non si salvano neppure le spiagge, dove domina la sporcizia con la fogna che arriva direttamente al mare e manca totalmente il servizio di pulizia. Insomma, un segnale chiaro da parte della cittadinanza, la politica locale è chiamata a fare di più per trovare soluzioni, la periferia è diventata ormai invivibile da troppo tempo. Parola alle immagini presenti nella gallery scorrevole.