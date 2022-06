28 Giugno 2022 14:37

I cittadini disperati avevano segnalato i gravi disagi, arrivati improvvisamente e senza alcun preavviso

Sembrano essere passati i disagi registrati questa mattina nella zona sud di Reggio Calabria. Nelle aree densamente abitate e con tante attività commerciali del Viale Calabria e di Sbarre Centrali, ma anche nelle vie limitrofe, sono mancate per circa un’ora acqua e luce, mettendo in difficoltà tanti cittadini. Nessuna comunicazione, infatti, era stata data in precedenza proprio in merito ad eventuali disservizi che si sarebbero potuti registrare nella giornata di oggi