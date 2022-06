Reggio, gravi disagi nella zona Sud: mancano acqua e luce su Viale Calabria e Sbarre Centrali

28 Giugno 2022 12:23

Molti cittadini e diverse attività commerciali segnalano la situazione: “siamo disperati, non era arrivata alcuna segnalazione”

Gravi disagi in questi minuti in diversi punti del Viale Calabria e di Sbarre Centrali. I residenti reggini della zona sud di Reggio Calabria, ricca di attività e densamente abitata, segnalano pesanti disservizi a partire dalle 11.45 circa: mancano tuttora acqua e luce all’interno delle abitazioni e dei negozi. I cittadini sono esasperati dalla situazione e ai microfoni di StrettoWeb affermano: “siamo disperati perché non era arrivata alcuna nei giorni scorsi”. Dei lavori di manutenzione erano infatti comunicati, ma soltanto per giorno 30 giugno.

I disagi si registrano anche in diverse strade limitrofe, come Via Loreto e via Sbarre Superiori. Penalizzati soprattutto gli anziani, rimasti con le buste della spesa e senza ascensore. Ma anche le aziende commerciali che hanno dovuto sospendere momentaneamente le attività a causa soprattutto della mancanza di energia elettrica.