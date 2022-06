Reggio Calabria: in Via Cassino emergenza rifiuti a pochi passi dall’asilo | VIDEO

7 Giugno 2022 16:21

Una discarica abusiva di rifiuti nel pieno del quartiere Gebbione

L’emergenza rifiuti torna ad attanagliare la città di Reggio Calabria. Situazione insostenibile ad Archi, a Ciccarello ed Arghillà sono ripartiti i roghi, ma il degrado è notevole in diversi quartieri del territorio. Come segnalato dai lettori di StrettoWeb, anche in Via Cassino si stanno vivendo giorni di grande disagio. Una discarica abusiva di spazzatura è sorta nella strada che si trova poco sotto il Viale Calabria, zona densamente abitata.

A destrare scalpore è il fatto che questa grave condizione igienico-sanitaria si verifica a pochi passi da un asilo che ospita ogni giorno decine di bambini. L’odore nauseabondo, insieme a topi e blatte che la fanno da padrone, rende lo scenario preoccupante.