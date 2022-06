Reggio Calabria, venerdì la presentazione del libro “La tigre di Noto” di Simona Lo Iacono

15 Giugno 2022 10:29

Venerdì 17 giugno 2022 alle ore 19.00, presso la sede in Reggio Calabria Via Amerigo Vespucci n 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop. Vittorio Veneto presenta “La tigre di Noto” di Simona Lo Iacono, (Neri Pozza, 2021). “La tigre di Noto” racconta la storia, poco nota e mai narrata, di Anna Maria Ciccone (Noto,1891) docente di fisica della scuola Normale di Pisa, che si distinse per avere impedito la razzia della biblioteca della Università ad opera dei Nazisti. Tra il Giugno ed il Luglio del ’44un’ala dell’edificio dell’Istituto di Fisica pisano venne seriamente danneggiata dai bombardamenti tedeschi. La Ciccone, per scongiurare la completa distruzione del resto dell’edificio e la razzia del patrimonio bibliotecario, comunicò in tedesco con gli ufficiali nazisti che non avrebbe abbandonato l’edificio a costo di saltare in aria con esso. Gli ufficiali desistettero davanti alla minaccia della Ciccone che riuscì, così, ad evitare la distruzione completa dell’Istituto, nonché il saccheggio degli strumenti scientifici e del prezioso patrimonio bibliotecario.

Simona Lo Iacono, tra ricostruzione storica e fantasia, racconta la vita di una geniale fisica e matematica che, partita da Noto, ha saputo attraversare la storia del nostro Paese alla ricerca del “bagliore” della conoscenza e della luce con i suoi studi sulla spettroscopia.

Protagonista del romanzo di Simona Lo Iacono, tuttavia, non è solamente la scienziata con la sua passione di ricercatrice, ma anche la donna Mariannina Ciccone che, con la forza della sua fragilità, ha scoperto che «c’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce»(cit. Anthem, Leonard Cohen Simona Lo Iacono, nata a Siracusa nel 1970. Magistrato presso il Tribunale di Catania, , ha pubblicato diversi racconti e vinto concorsi letterari di poesia e narrativa. Cura una rubrica sul blog letterario “Letteratitudine” di Massimo Maugeri. Il suo primo romanzo “Tu non dici parole “ (Perrone, 2008), ha vinto il premio Vittorini Opera prima. Nel 2011 ha pubblicato “Stasera Anna dorme presto “e nel 2013 “Effatà “ (entrambi pubblicati da Cavallo di Ferro). Nel 2016 ha pubblicato “Le streghe di Lenzavacche” selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega. Con Neri Pozza ha pubblicato “Il morso”(2017),e “L’albatro” (2019)

Conversa con l’autrice Eleonora Scrivo, letture a cura di Francesca Zappulla.