Il Comune di Reggio Calabria contro le truffe agli anziani, l’assessore Delfino presenta il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno | INTERVISTA

23 Giugno 2022 13:26

Reggio Calabria: campagna informativa contro le truffe ai danni degli anziani, l’assessore Delfino presenta il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno

E’ stato presentato questa mattina presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” a Reggio Calabria, una campagna informativa contro le truffe ai danni degli anziani. L’assessore Demetrio Delfino spiega: “il progetto è finanziato dal Ministero degli Interni. Il contributo che abbiamo ricevuto è pari a 45 mila euro. L’obiettivo è mettere in allerta gli anziani per quanto riguarda le truffe mettendo a disposizione un numero per avere informazioni in merito.

Ad illustrare i contenuti della campagna, oltre all’Assessore Delfino, Claudio Aloisio per l’impresa As Promotion e Simona Argento, responsabile marketing e comunicazione di Atam.