Reggio Calabria, il Circolo Tennis Rocco Polimeni ospite le giovani promesse del “Junior Next Gen”

17 Giugno 2022 17:38

Il Circolo Tennis Rocco Polimeni ospita le giovani promesse del circuito “Junior Next Gen” under 12 e 14 M/F: appuntamento dal 18 al 26 giugno

Dal 18 al 26 giugno, sui campi del C.T. Polimeni, si affronteranno alcune delle migliori giovani racchette maschili e femminili del panorama nazionale, evento aperto alla cittadinanza e di elevato spessore sportivo e sociale. Sono circa 150, tra ragazze e ragazzi, gli iscritti al main draw che si daranno battaglia fino all’ultimo punto per staccare un biglietto per il master finale previsto nel mese di novembre. “Next Gen”, letteralmente la generazione futura, un binomio che per l’Italia del tennis ha portato grandi soddisfazioni nel passato recente: basti pensare a Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

Chissà che proprio a Reggio Calabria non possa intravedersi la luce di una giovane stella che, da qui a qualche anno, possa percorrere lo stesso cammino dei grandi nomi ATP e WTA. Appuntamento, dunque, dal 18 al 26 giugno, nella splendida cornice del Circolo Tennis Rocco Polimeni.