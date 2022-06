Reggio Calabria, l’omaggio di Tg2 Eat Parade: “alla scoperta dei Bronzi di Riace”

8 Giugno 2022 11:20

La puntata dedicata a Reggio Calabria andrà in onda venerdì 10 giugno alle ore 13.30

L’edizione di venerdì 10 giugno di Tg2 Eat Parade si aprirà con un omaggio alla città di Reggio Calabria in occasione dei 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Protagonisti speciali della puntata che andrà in onda a partire dalle 13.30 saranno lo chef Filippo Cogliandro e il pasticcere Giovanni Dascola. I due professionisti presenteranno un menù tutto reggino e a base di prodotti locali come il Bergamotto di Reggio, considerato il re degli agrumi.

Eat Parade è una rubrica che da tredici anni coinvolge con storie e tradizioni dell’enogastronomia italiana. Attraverso storie di vita vera e degli imprenditori riesce, attraverso le tradizioni e le specialità culinarie, a raccontano la nostra Italia migliore.