Reggio Calabria: il violento nubifragio di oggi a Ravagnese, strade come fiumi | VIDEO

18 Giugno 2022 20:50

Reggio Calabria: violentissimo nubifragio a Ravagnese nel primissimo pomeriggio, temperatura crollata a 21°C in pieno giorno. Le immagini

E’ stato un pomeriggio turbolento a Reggio Calabria a causa di un violentissimo temporale localizzato nella zona di Ravagnese. Nella zona Sud della città, come si evince dal video in basso, tra le 13:30 e le 14:30, è successo di tutto con grandine copiosa, strade diventate come fiumi con la temperatura crollata a 21°C in pieno giorno. Tutto ciò ha provocato un grave incidente tra gli svincoli di Ravagnese e Arangea a causa dell’asfalto bagnato.

La particolarità dell’intenso temporale di Ravagnese è che si è trattato di un temporale tipicamente estivo e molto localizzato, basti pensare che, nell’area Nord della città, splendeva il sole e faceva caldo.