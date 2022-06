Reggio Calabria, da Mangià pizza tradizionale in super promozione: “è un piatto del popolo”

24 Giugno 2022 10:58

Margherita, patate e wurstel, marinara, diavola: da Mangià, a partire dal 27 giugno (da lunedì a venerdì, e per due settimane), le pizze dai gusti tradizionali potranno essere acquistate al costo di €5. E chi ne prende tre, avrà la quarta gratuitamente. L’iniziativa di Bruno Crucitti

Un ritorno al passato per sorprendere i clienti più affezionati e catturare l’attenzione dell’opinione pubblica. E’ questo l’intento di Bruno Crucitti, titolare del noto locale Mangià, con il lancio della Pizza del Pueblo. Nonostante l’imprenditore sia stato in passato il promotore a Reggio Calabria dell’arte gourmet, il messaggio adesso è quello di rilanciare la pizza come vero piatto popolare, dando così spazio ai suoi gusti più tradizionali. Margherita, capricciosa, napoletana, marinara, diavola: a partire da lunedì 27 giugno (da lunedì a venerdì, e per due settimane) potranno essere acquistate nel locale situato in via Tommaso Campanella, a pochi passi dal Duomo e dal Corso Garibaldi.

“Voglio dare spazio alla pizza tradizionale, quella rotonda cotta in forno, farcita con gli ingredienti storici più amati da grandi e piccolini, visto il dibattito social che si è generato negli ultimi giorni tra i pizzaioli napoletani. La pizza è un piatto di tutti, il suo costo non può essere eccessivo. Manterremo le pinse gourmet, ma faremo anche un ritorno al classico”, ha ammesso Bruno Crucitti ai microfoni di StrettoWeb, che poi spiega i dettagli della nuova promozione offerta alla clientela. Il costo della Pizza del Pueblo è di €5 ciascuna (gusti classici) e, inoltre, ogni tre pizze acquistate la quarta sarà gratis. Insomma, una risposta decisa a chi nei giorni passati aveva ironizzato sul rapporto tra un prodotto a buon mercato e la qualità dello stesso. Da Mangià, come sempre, si dà grande attenzione ad entrambi gli aspetti, ricordando però che la pizza deve essere accessibile a tutti.